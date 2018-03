Tordiks raha ei jätku: pulmasaali üüritasu ületab kuupalga

Kuna Kerstini perekond on väga liikuv, eriti just suvel, mil reisitakse palju, pidi pulmakuupäeva paika panema varakult. Soovitud kuupäevaks jäi 10. august: see sobis kõigile. Noorpaari elu ühele olulisemale sündmusele plaaniti kaasa elama kutsuda poolsada inimest.

Kerstin rääkis, et maavalitsuse pakutud kuupäevade seas oli 10. august kenasti olemas, see klappis noorte plaanidega. Peopaik broneeriti juba sügisel, valiti tort ja pulmavärvid. Kõik pidi sujuma ideaalselt. Vahepeal juhtus aga see, et maavalitsuste lõpetamise järel võtsid abielude registreerimise üle kohalikud omavalitsused.