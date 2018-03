Arvan, et kusagil ligi kakskümmend laulu olen enam-vähem raamidesse pannud. Umbes kaheksa aastat tagasi tegin esimese laulukatsetuse. Viisi hetkel ei mäleta, aga sõnad on kusagil alles. Mälu järgi ei ütleks, et too oleks eriline šedööver olnud, aga mingi otsa tegi see lahti.