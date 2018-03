Mart Siimer: liturgiat mängiv organist saab olla anonüümne

Kui Mart Siimer läks 16-aastase Tallinna muusikakeskkooli õpilasena ükskord ketsidega Hugo Lepnurme juurde orelitundi, palus viisakas maestro seda noormehel mitte kunagi enam teha. Mitte et ketsidega ei saaks pedaalidele pihta, vaid see on midagi täiesti ebaväärikat.