Lasteaias koorusid pühadeks hallikirjud lihavõttetibud

Hallikirjud tibud nägid ilmavalgust nädala esimestel tundidel Rakvere eralasteaia Kaur Sipsikute rühmas, kuhu seati märtsi alguses sisse inkubaator koos munadega. Rühma õpetaja Heidi Jakobson rääkis, et lasteaiaperele on alati olnud väga oluline jälgida looduse ja elu rütmi, et lapsed teaksid, kust saavad poeriiulitele piim, munad ja muud saadused.