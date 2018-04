Seakatku ohtu haistvad sakslased tutvusid Vireeniga

Kohtumisel rääkis jahi- ja loodusemees Thies, et praegu on Saksamaal loomsete jäätmete käitlemine organiseeritud omavalitsuste kaupa, kusjuures üks omavalitsusüksus hõlmab keskmiselt kuutkümmet ruutkilomeetrit, mis on võrreldav Eesti ühe maakonnaga. Lisaks on viimasel ajal loomsete jäätmete turu vastu huvi üles näidanud eraettevõtted, kuna tegemist on kasumliku valdkonnaga. Aafrika seakatk, millest suurriik siiani puutumata on jäänud, on aga Saksamaa piirist juba poole tuhande kilomeetri kaugusel.