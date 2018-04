Riigigümnaasiumi saaga: emotsioonid ei aita

Käesolev artikkel käsitleb laiemalt Virumaa Teataja veergudel elavat arutelu tekitanud riigigümnaasiumi temaatikat. Pöördumises olev väide “Praeguseks on selgunud, et riigigümnaasiumi kavandamine ringteele on põhinenud kas otseselt valedel või siis tänaseks kehtetuks muutunud eeldustel” on lugejaid eksitav. Muinsuskaitse ei keela riigigümnaasiumi rajamist ajaloolise koolimaja baasile aadressil Vabaduse 1. Võime eeldada, et muinsuskaitse seab piirangud.