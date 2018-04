Veidemanni memorandum

Rein Veidemanni – kirjandusteadlase, ajakirjaniku, kirjaniku ja õppejõu esinemise teema on “Elu kirjanduses ja kirjandusega”. Kirjandusteadlane lausub, et igaüks meist on universum, ja meenutab ütlust “teise inimese sisse ei näe”. Ta on tulnud kõnelema oma suhtest kirjandusega, avama oma sisekosmost.