Kolumn: milleks meile eesti film?

Eesti ajaloo suurim tragöödia, meie rahva vastane genotsiid on olnud küüditamine, selles pole kahtlust. Järgnevaga ei taha ma selle ajaloosündmuse kaalu kahandada, ent siin on üks suur aga. See on aeg. Noored, minu põlvkond ja meist nooremadki, võivad lugeda ajalooõpikuid, mõnd juturaamatut või isegi oma Siberisse saadetud pereliikmete memuaare (selline võimalus on näiteks minul), aga see kõik jääb kaugeks ega pruugi anda pilti olukorra päriselulisusest.