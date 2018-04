Üks pagulaspere ihkab ära, teine unistab kohvikust

Süürlaste neljaliikmeline perekond lahkus Rakverest umbes samal ajal, kui nüüd tagasi tuli. Perel on psühholoogiline kimbatus, nii iseloomustab naasnute seisukorda Johannes Mihkelsoni keskuse tugiisikuteenuse koordinaator Kristina Avdonina. “Nad ei mõista, miks nad on pidanud lahkuma Saksamaalt, kus tahtsid olla. Kas neil on samad võimalused ja õigused või on midagi muutunud? Segadust on omajagu,” ütles Avdonina.