Kemerovo tragöödia ei tohi korduda

Kemerovo kaubanduskeskuse põleng ei tohi korduda kuskil, seda enam ei tohi midagi sellist juhtuda Eestis. Just sinul on võimalik seista selle eest, et Eestis ei jääks ükski inimene evakuatsiooniukse ette laotud kaubakastide pärast tulelõksu või et alarmi hoolduse pealt kokku ei hoitaks. Eestis on kehtestatud nõuded, mille järgimine aitab õnnetusi ennetada – olgu need siis enesekontrolli aruanded, ehituslikud nõuded või tuleohutusseadeldiste nõue. Need nõuded ei ole mõeldud täitmiseks päästeameti pärast, vaid selleks, et kaubanduskeskuses oleks inimestel turvaline, julge ja hea olla.