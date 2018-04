Rakvere linnavolikogu saali valgub noormehi ja neidusid, viimaseid vähem. Tundub, et linnas on toimunud võimupööre.

Kahel pool volikogu moodsat nutilauda istub kaks tiimi: meeskond Väge ja meeskond Täis. Teatrijuht Velvo Väli on Väge ja tema oponendiks Aleksandr Holst, kes on Täis. Esimees Marko Torm juhib volikogu kindla käega ning ütleb, et talle isegi meeldib, kui volikogu isemõtlev laud ei mõtle ning auväärt volikogulased annavad oma otsustest märku ikka vanamoeliselt kätt tõstes.