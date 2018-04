Volikogu liikmed pärisid linnajuhilt aru

Arupärimises viidatakse sellele, et kuna Rakvere on koos Narvaga pürgimas Euroopa kultuuripealinnaks, on see kultuurivaldkonnas vastutusrikas aeg. “Linlasi ja eriti linna kultuuritegelasi üllatas uudis, et linnapea on lõpetanud sisuliselt päevapealt lepingu Rakvere kultuurikeskuse aktiivse direktori Krõõt Nõmmela-Mehidega,” seisab pöördumises.