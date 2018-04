Möödunud laupäeval ilmus Virumaa Teatajas lugu sellest, et kultuurijuht lahkub ootamatult ametist. Kuidas see juhtus?

Päevad pärast selle loo ilmumist on mul telefon punane olnud, kõik helistavad ja kirjutavad. Inimesed küsivad, kas ma teen nalja ja mis mul arus on, sest praegu on töölt lahkumiseks kõige absurdsem aeg. Töötajatel on küsimus: kuidas saab ülemus ära minna kõige keerulisemal ajal aastas?