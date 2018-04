Renessansiballil tantsiti maailmast kõrvale

Teises ajas olemine ongi see, mis paneb Janno kahel korral nädalas tantsima. Tartu vanatantsuansambli Saltatriculi tantsutundides on mees osalenud seitse aastat ja talle tundub, et õppimine läheb ludinal, kuid tantsud, need on üha keerulisemad. Mis lõbu on ühel mehel harjutada gooti, renessansi ja barokiaja tantse?

“Vastus sellele on see, et ma saan. Ühest küljest on see midagi täiesti teistsugust igapäevast. Tantsimine on istuvale tööle märkimisväärne vaheldus. Lisaks parandab see mälu,” ütles Janno, kes töötab arvuti­spetsialistina. Ka teiste omasuguste hingedega läbikäimine ja ühe asja vedamine on teda viinud selle seltskonna ja tantsu juurde. “See tekitab tunde, et oled teises ajas, andes kõrvalpilgu. Võimaluse maailmast kõrvale astuda,” märkis Janno.