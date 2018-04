Kiri: talgud loovad lisaväärtust

On tore, et tänavused “Teeme ära!” päevad on seotud meie kihelkonnapärandiga. Siiski tahaks tähelepanu juhtida ühele võimalikule komistuskivile. Päevade jooksul tehakse mitmesuguseid töid, mida võib julgelt talgutöödeks nimetada. Olen seisukohal, et prügikoristust, mis küll ka väga vajalik, ei tohiks talguteks nimetada.