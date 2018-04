Vastavalt reeglitele kaalub kultuurikomisjon iga taotlust ja esitab need siis volikogule. Kaks SevenBow taotlust hinnati komisjonis maksimumsumma vääriliseks ja edastati volikogule. Volikogu vähendas toetust otsust põhjendamata viis korda, olles täielikult kinnitanud kõik ülejäänud kultuurikomisjoni otsused. Volikogu EKRE-lastest liikmed on ajakirjanduses kinnitanud, et otsus sündis nende initsiatiivil, sest nende meelest on filmifestivali ja kontserdisarja näol tegemist niinimetatud homopropaganda, mitte kultuuriüritustega.