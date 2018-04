Aasta vabatahtlik jäi koduväravas auto alla

Nädala eest laupäeval rääkis Kaire Nurk oma sõbranna Liis Lillega. Lilledest. Kairel oli tekkinud idee oma tulbid seekord istutada nõnda, et need oleks koduaknast välja vaadates kohe näha. Liis, kel oli tuttava meelest aianduse peale annet, oli just see inimene, kelle pilku Kaire vajas. Liis ütles Kairele, et talle nii meeldib lilleilu. “Ootan nii väga lillede õitsemist,” meenutas Kaire Liisi sõnu.