Pärdi kontserdimaja ootab läbimõeldud otsuseid

Linnapea Marko Torm küsis, et kui praegu kavandatud umbes 300 istekohaga kontserdimaja puhul ei teki linna enda kultuuriürituste puhul saali täituvuses kahtlusi, siis kas paari­saja koha võrra suurem kontserdimaja on piisav. “Kui me tahame seda täita sisuga ja kutsuda kommertskorraldajaid, kas nendele on see kohtade arv atraktiivne ja nad suudavad üritusi ära majandada nii, et neile nii-öelda jätkub piisavalt vorsti leiva peale?” päris ta.