Anname noortekeskusele võimaluse!

Praegu on kultuuri, spordi ja noorsootöö koordineerimine kohaliku omavalitsuse korraldada. Need on piisavalt suured valdkonnad. Spordi osas teeb head tööd spordikeskus. Kultuuri ja avatud noortekeskuse sisulist tööd korraldab Rakvere kultuurikeskus, kus antud valdkondade ühisosa ei ole märkimisväärne. Viisteist aastat tagasi läks noortekeskuse juhtimine kultuurikeskuse alla ja nüüdseks on toonane struktuurimuudatus ajale jalgu jäänud.