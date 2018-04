Rakvere koalitsioon läks lõhki: volikogu esimeest ootabki umbusaldamine

Umbusaldusavalduse tekst on järgmine: “Umbusalduse avaldamine Rakvere linnavolikogu esimehele Mihkel Juhkamile, linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Marko Pomerantsile, linnavolikogu hariduskomisjoni esimehele Sven Hõbemägile ja Rakvere linnavalitsuse liikmetele Rainer Miltopile ning Tõnis Prulerile. Käesolevale avaldusele allakirjutajad rõhutavad, et Rakvere linnavolikogus pärast oktoobris 2017 toimunud valimisi moodustunud koalitsiooni koostöövõime ja vastastikune usaldus on kadunud. Rakvere linnavolikogus esindatud poliitiliste jõudude enamusel puudub usaldus Isamaa ja Res Publica Liidu esindajate suhtes. Piisava selgusega ei ole otsustatud mitmed olulised linna arengu küsimused. IRL takistab linnale seatud sihtide saavutamist.”