Aseri: unustatud paradiis hingetõmbe kaugusel

Aseri peatänav on avar ja valgusküllane. Majad seal ääres on iseloomuga ja kinnisvaraportaalides leiduva põhjal võib sellisesse majja korteri soetada vaid paari tuhande euroga. Kuid aknaaugud on tühjad või vineeriga kinni löödud. Aseris elamise võlu mõistavad praegu vaid kohalikud.

Aseris on tänavatel täitsa vaikne. Keset esmaspäeva pole peale siinkirjutaja ja fotograaf Marianne täiskasvanuid üldse liikumas näha, aga siin-seal võib silmata külmast ilmast hoolimata erakordselt õhukeselt riides koolinoori. Mere lähedust on selgesti tunda, tuul on nii jäine, et olgugi aprilli lõpp, talvejopest jääb väheks ning külmetavad sääred igatsevad tagasi sooja autosse.