Matused kuulutati välja, aga peielised kohale ei tulnudki

Nagu ütles toona löögi alla sattunud linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami, aeti vesi sogaseks ja kõik kutsuti kalastama. Volikogus tekkis pärast valimisi olukord, kus ühelt poolt on suurima seltskonnaga sees reformarid, kuid samas on päris mitu erinevat jõudu esindatud vaid paari-kolme liikmega, nõnda tekib hulk variante, millest enamik õhkõrnadeks osutuvad.

Nii juhtuski, et pärast eelmist volikogu istungit, mil umbusaldusavaldus koos allkirjadega üle anti, kutsuti eilseks taas volikogu istung kokku, et asi ära vormistada. Paraku oli selle aja sees läinud uuesti arutlusteks. Õhus oli ka variant, et reformierakond koos selle liikmeks oleva linnapea Marko Tormiga saab ise koalitsioonist ja seega ka ametist hundipassi, kuid lõpuks jõuti ikkagi niikaugele, et jätkatakse endisel moel.