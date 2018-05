Eesti lapsed oskavad hästi lugeda ja saavad loetust aru. 2015. aasta PISA uuringu järgi on Eesti laste lugemistulemustelt maailmas 72 riigi seas 6. ja Euroopas 3. kohal. Oskus on hea, aga kuidas on lugemisarmastusega? Uurime lastelt, õpetajalt, raamatukogutöötajalt ja koguni kirjanikelt.