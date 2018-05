Talgupäeval lisandus Ojasaarele noori tammepuid

Üllele polnud see muidugi eriline vaev, sest siinsamas Lääne-Virumaa ainukeses golfiparadiisis on pere korraldanud “Teeme ära!” talgupäevi kümne aasta jooksul. Perenaise sõnutsi on just paljuski nende oma inimeste abiga see koht kauniks muutunud. “Algusaastatel osales inimesi lausa kakskümmend, siis oli sodi palju ja lõkkeid, kus oksi põletada, mitu,” meenutas ta.