Suurima palga maksja: minu rikkus on perekond, mitte kontol olev raha  

ScanEst OÜ on väikeettevõte, mis registreeritud Tapa valda Vajangu külla. Ettevõtte omanik on Andres Mitt, ühtlasi on ta ainus juhatuse liige. 2013. aastal asutatud firma oli parimate palgamaksjate tabelis juba 2015. aastal. 2017. aastal maksis keevitus- ja montaažitöödega tegelev ettevõte oma töötajatele keskmiselt 3337-eurost palka.