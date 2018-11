Kolumn: laps kontrolli alla hirmuga

Suvel kadus Järvamaal oma kodu aiast neljaaastane väikemees terveks päevaks. Vabatahtlikuna appi tõtanud meesterahvas leidis poisikluti õhtul metsast. Laps oli kogu päeva koos oma koeraga metsas seigelnud ja koduteed otsinud ning lõpuks väsimusest maha jalgu puhkama istunud. Väike laps kartis leidjaga koos metsast välja tulles, et politsei võtab ta nüüd kinni. Peamine mõte polnud tal mitte see, et ta saab nüüd koju, vaid tal tekkis hirm korrakaitsjate ees. Mis siis oleks saanud, kui politsei oleks olnud vabatahtliku asemel, kas laps oleks hirmust peitu pugenud ja edasi kadunuks jäänud? Täiesti kohutav. Minu arvates lausa uskumatu.