Kunda sadam kaalub ro-ro-ühendust Soomega  

Septembris vahetus Kunda sadama omanik. Uueks omanikuks sai Baltic Maritime Logistics Group AS. Tegu on oma tütarfirma Esteve AS-i kaudu ühe Eesti suurima ro-ro-laevu teenindava sadamaoperaatoriga ja seetõttu on loomulik, et nende tulevikuplaanidesse mahub parvlaevaühenduse avamine Kunda ja mõne Soome sadama vahel.