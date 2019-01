Kehtiv tulumaksuseadus on välja kukkunud hoopis teisiti, kui seadusandja seda tahtis. Maksuvaba tulu on teatavasti 6000 eurot aastas. Kas on võimalik, et aasta läbi 500-eurost palka saanud töötaja peab riigile 100 eurot tulumaksuna tagasi maksma? Selgub, et on.