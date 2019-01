Kommentaar: kui tahad saada miljonäriks, lahenda oskustööjõukriis

Lääne-Virumaa edukate ettevõtete nimekiri, kus võrreldakse müügitulu ja ärikasumit, koosneb peamiselt tootmisettevõtetest. Ei ole kahtlustki, et Lääne-Virumaa näol on tegemist ühe tuntuima masina- ja metallitööstuse kantsiga: siin on Eesti Arsenal, Palmse Mehaanikakoda, TB Works, Rakiste Tehas, Steqmet Machining, Pomemet ja veel uskumatu hulk tootjaid.