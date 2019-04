Naiste advokaadibürood panid seljad kokku

Nii Murula Advokaadibüroo kui ka Advokaadi­büroo Kristi Relvik tegelesid ja tegelevad äri­õigusega. Eelkõige töö­õigusele spetsialiseerunud advokaat Kristi Relvik otsustas leivad ühte kappi panna Murula Advokaadibürooga ja nüüd on neil kolme naise ettevõtmine: lisaks temale kuuluvad Murula Advokaadi­büroosse vande­advokaat Inga Murula-Riim ja advokaat Maris Tekkel.

“Ühinemine oli asjade loomulik käik,” lausus Murula Advokaadibüroo partner vandeadvokaat Inga Murula-Riim. “Meil kõigil on Virumaa taust, kuid töötasime Tallinna suurtes büroodes. Elu tõi meid koju tagasi ning teadmised on meil kaasas. Oleme ammused tuttavad ja üsna loomulik, et otsustasime bürood ühendada.”