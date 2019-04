“Olen konsultant, kes tegeleb kogenud ettevõtetega. See tähendab, et tegelen ettevõtetega, kus on vähemalt kaks töötajat ja mis on tegutsenud vähemalt kolm aastat. Käive peaks olema üle 80 000 euro aastas ja tegevusvaldkond midagi muud kui põllumajandus,” selgitas Mikk Mehide. “Mind huvitavad nii väiksemad kui ka suuremad ettevõtted, oluline on see, et neil oleks potentsiaali ja ambitsiooni kasvada ja edasi areneda,” lisas ta.