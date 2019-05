Tsemendilinnas on õhk puhtam kui pealinnas

Keskkonnauuringute keskus on Kundas õhukvaliteedi seiret teinud alates 1994. aastast, 2008. aastast saadik on Kundas automaatne välisõhukvaliteedi seirejaam. Erik Teinemaa meenutas, et seire esimestel aastatel langes Kunda õhu tolmusisaldus väga järsult, kuid langus on jätkunud pidevalt.

“Tolmu tase Kundas on võrreldav Tallinnaga, erinevus on vaid selles, et Tallinna tolm on tervisele märksa ohtlikum,” tähendas Teinemaa. Kuni 2015. aastani oli Kundas siiski õhus leiduv tolmukogus suurem kui Tallinnas, ent viimastel aastatel on Tallinna tolmukogus juba suurem ning vahe kasvab pidevalt.