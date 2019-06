Kaart oli interaktiivne ja puha, aga sassis mis sassis. See, et Tapa vaatamist väärt keskväljak oli paigutatud Valgejõe tänavale, Tamsalu vallamaja kusagile Einjärve sohu ja tingmärkidel polnud vahet, kas tegemist on pritsikuuri, Uljaste järve või Ilumäe kabeliga, oli veel väike möödapanek. Õigete sihtkohtade kõrvalt sai näiteks teada, et Rakvere Kolmainu kirik asub Miila seltsimaja kõrval, Põhjakeskuse söögikoht kusagil Kunda külje all ja Kundas tegutsev Kajakas omakorda Loksakülas.