Rasketehnikaomanikud kindlustavad oma vara vastavalt riski suurusele

Suure autopargi omanik Oleg Gross leiab, et mida rohkem on masinaid, seda vähem kasulik on neid vabatahtlikult kindlustada. Põllumees Marek Kõbu lähtub talupojatarkusest: kalli kombaini kaskokindlustus on vajalik, traktorite, eriti vanematele puhul pole aga mõtet seda kulutust teha.