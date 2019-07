OG Elektra lihatööstus läheb üle gaasküttele

OG Elektra investeerib torustiku ehitusse umbes pool miljonit eurot ja rajatis peaks valmima augustis. “Lõplikku maksumust ma öelda ei oska, sest on mingi lootus saada toetust ettevõtluse arendamise sihtasutuselt,” mainis Oleg Gross.

“Üldiselt on meie riigis aga pahatihti nii, et suure suuga räägitakse maaelu edendamise vajadusest ja kutsutakse ettevõtjaid üles rajama maapiirkonda töökohti, aga kui ettevõtjal vaja on, siis peab ta ikka oma kulu ja kirjadega ehitama gaasitrassi või muud tehnovõrgud.”