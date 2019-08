Vaid mõni hetk peale sotsiaalminister Tanel Kiige tunnustusüritust on Anu Jonuksil juba kiire, töö vajab ju tegemist. “Paneme uut “Särtsu”-vihikut kokku,” ütleb Anu Jonuks.

See tähendab, et praegu toimetab naine juba neljanda tegelusvihikuga. Tegemist on abimehega, mis annab lastele ja täiskasvanutele vanavanematega tegelemiseks ideid.