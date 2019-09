Kunda raudtee müük riigile: kas lihtsalt jutt või tõsi taga?

Üks asjaosalistest, raudtee omanik Kunda Trans AS väidab, et käimas on läbirääkimised hinna üle, kuid samas puudub selgus, kui tõsiselt tasub ostu-müügijuttu ülepea võtta. Kas see on lihtsalt pakkumine “ostke ära”, mille peale riik viisakalt noogutab ja teatab, et “arutame asja”, või on see raudteelõik riigi silmis tõesti nii atraktiivne, et kaalutakse selle ostmist?