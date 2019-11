Aru Grupi fookus koondub treppide veebimüügile

Tellijale

Aru Grupi üks asutajaid ja omanikke Juhan Viise kinnitab, et ettevõte püsib senisel kursil ja keskendub kolmele tegevussuunale, milleks on puidust akende-uste, elementmajade ning treppide tootmine. Neist viimane on saavutanud nüüdseks liidrikoha nii investeeringute kui ka käibemahtude võrdluses.

Aasta tagasi valmis Aru Grupil uus, poolteist miljonit eurot maksnud viimistlustsehh koos värvimisliiniga, mis on juba projekteeritud nii, et tootmismahu kasvades saab see trepitehase esimeseks osaks. “Kui saame oma turud korralikult lahti, siis investeerime kohe edasi. Esimesed, tähtsamad osad, on tehtud. Lisaks turgudele ja tarkvarale on kindlasti olulised inimesed ja väljaõpe. Tegeleme sellega natuke sportlikus vormis,” rääkis Viise ning rääkis, et firmas toimuvad igapäevased juhtkonnale mõeldud paarkümmend minutit vältavad nõupidamised. “Need on natuke korvpallivõtmes [time out’id või minutilised mõtlemisajad], kus arutame, kuidas asju paremini teha.”