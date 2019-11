Noortes peitub tuleviku jõud

Tellijale

Samas tegutsetakse ka teistes sektorites – seega on Lääne-Virumaal, mida arendada ja millega veel paremale tasemele jõuda. Hea meel on Lääne-Virumaal ühinenud ettevõtlike naiste ja ühinenud turismiettevõtjate üle, sest seesugune koondumine muudab meie elu huvitavamaks, kergemaks ja tulusamaks. Sihtasutus Lääne-Viru Arenduskeskus on sellel aastal pööranud suuremat tähelepanu ühistegevusele ettevõtjate, omavalitsuste ja teiste oluliste tegevusgruppide vahel.