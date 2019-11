Sooja hingega Aqva spaa toob ja hoiab inimesi

Tellijale

Mereakvaarium mõnusas rütmis ujuvate värviliste kalapoeg Nemodega püüab hetkega Aqvasse tulijate pilke ning võidab südameid. “See oleks nagu teine maailm,” nõustub Aqva spaahotelli idee autor ja juhataja Roman Kusma. Niimoodi on. Kargest ja hallivõitu Rakverest lennutavad Aqva Vahemere-äärne hõng ja lõunamaine õhkkond iga sisseastuja valguskiirusel teise maailma otsa. See on see, mida Kusma on tahtnud ja suutnud luua. Millest ta on julgenud unistada. Juba siis, kui spaahotelli seinas polnud veel kivigi ja see kõrguski vaid tema ulmades.