Edu saavutamiseks peab julgema alustada

Ettevõtlusega alustavate inimeste nõustamine on sihtasutuse Lääne-Viru Arenduskeskus üheks ülesandeks. Küsimusi, millega arenduskeskuse poole pöördutakse, on mitmesuguseid: kuidas luua ärimudelit, kuidas planeerida müügi- ja turundustegevust, huvi tuntakse ka ettevõtlustoetuste vastu.

Ettevõtluskonsultant Epp Orgmetsa hinnangul on ettevõtluse toetamine oluline kogu maakonnale, sest just ettevõtted loovad maakonda uusi töökohti ja tagavad maksutulu kaudu kohaliku elu arengu. See omakorda on oluline selleks, et inimesed sooviksid siin elada ning noored pärast õpinguid siia tagasi pöörduda. “Lääne-Viru maakonnas on ettevõtjaks hakkamine väga populaarne – igal aastal luuakse maakonnas keskmiselt 300 uut ettevõtet,” märkis Epp Orgmets rõõmuga.