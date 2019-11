Tellijale

Merli Viks, Aqva Hotels OÜ

Merli Viks on Aqva konverentsikeskuse ja hotelli vastuvõtujuht, kes on majas tegutsenud Aqva spaa ja hotelli avamisest saadik. Teda iseloomustatakse kui tublit ja tegusat inimest, kes on väga suure missiooni- ja kohusetundega ega tunne ütlusi “Pole minu asi” või “Pole minu töö”. Oma särava ja rõõmsameelse oleku ning terava mõistusega paistab ta alati silma, abistab kolleege, koostööpartnereid ja kliente. Merli on seotud peaaegu iga üritusega, mis Aqvas toimub, ja nii mõnigi suur konverents, mida on Aqvas peetud, on just tänu tema tööle suurepäraselt õnnestunud. Raske on Aqvat ette kujutada Merlita ja ka vastupidi. Merli on läbi ja lõhki Aqva inimene.