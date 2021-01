Varem olid eluruumide üürilepingutes keelatud kokkulepped, mis nägid ette, et üürnik tasuks leppetrahvi, kannaks remondifondi kulud ning kohustuks tagastama üürieseme ilma hariliku kulumise ja halvenemise tunnusteta.

Kui üürilepingus on sõlmitud vastavad kokkulepped, kuid üürnik otsustab omaniku loata näiteks pidada üüripinnal koduloomi, suitsetada, rikkuda pidevalt öörahu või jätta vahetamata suitsuanduri patarei, on üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi, mille suurus on siiski üürniku kaitseks seadusega piiratud.