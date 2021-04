Pomemetis on kopad pidevalt ees

Kui kellelgi on “kopp ees”, siis on tavaliselt halvasti. Kadrina lähistel Kadapikul on Pomemeti tootmishoonel pidevalt kopad ees, aga neile tähendab see ainult head: ligemale seitsme miljoni eurose aastakäibega ettevõte, mille põhikaubaks on just nimelt kopad ja sahad, peabki valmistoodangut järjepidevalt uksest välja lükkama, et klientide soove täita.