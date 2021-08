Õhutemperatuuri maksimumid püsivad lähipäevil kindlalt üle 20 kraadi

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Vastu hommikut saartest alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 3-8, saartel ja läänerannikul ulatub edelatuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtu poole jõuab Eesti lääneserva vihmasadu ja laieneb edasi sisemaa suunas. Puhub edela- ja läänetuul, saartel lõunakaare tuul 5-10, põhjarannikul puhanguti 14 m/s, õhtul veidi nõrgeneb ja pöördub kõikjal lõunakaarde. Sooja on 20-25 kraadi.

Esmaspäeva öö hakul on pilves ilm ja sajab vihma. Pärast keskööd Liivi lahe ümbrusest alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, öö hakul Liivi lahe ääres puhanguti 13 m/s, pärast keskööd pöördub tuul järk-järgult edelasse. Sooja on 13-18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal pilved tihenevad ja vihmahooge on laialdasemalt. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.