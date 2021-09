Mehed naasid koju ja lõid ettevõtte

Selle aasta alguses alustati eeltööga, et selgitada välja, kuidas on kõige parem kipsist dekoratiivkive teha. Proovikivid valmistati vannitoas koos Reimoga. Eduka katsetuse järel koliti keldrisse. Mõned kivid valmis, näidati neid heale sõbrale Rolandile, kellel oli plaanis oma kodu seintele dekoratiivkive paigaldada.

Rolandile kivid meeldisid ja lõpuks jõudsidki need tema seintele. Nendest seintest saadi esimesed reklaampildid. Ka Roland arvas, et dekoratiivkivide tootmisel on tulevikku, ning ta tuli nõu ja jõuga appi, et tootmist arendada.