Kuidas kütusehinna tõus mõjutab veondust?

“Lajosel on kokku 35 sõidukit, millest 32 sõidavad diisli, kolm gaasiga. Meil on kallurautod, konksliftautod, tsisternautod ja külmikautod,” räägib ettevõtte tegevjuht Erko Vallbaum. Enam kui 50 töötajaga Lajos tegutseb nii Baltikumi kui ka Skandinaavia turul, firma käive oli mullu üle kuue miljoni euro. “Mingite klientidega meil on lepingutes ära fikseeritud, et kui kütusehind tõuseb, siis tõuseb ka veohind, kui langeb, siis langeb ka veohind,” näeb Erko Vallbaum oma ettevõttele väikest valguskiirt.