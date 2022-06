Võsu toidukohad kuulutavad valmisolekut ka jahedaks suveks

Sel suvel on praeguse seisuga avamas oma uksi seitse söögi- ja kaks müügikohta ehk toidukäru, ent numbrid võivad veel muutuda, ja seda just toidukärude puhul. "Toidukärud, mis tegutsevad valla maal, peavad vallalt tegutsemiseks loa saama ehk müügipinnad kaetakse suveks lepingutega. Peale lepingute sõlmimist on iga toidukäru pidaja enda otsustada, kui kaua ja millal toidukärud on avatud," räägib Haljala valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner ning lisab, et nii mõnigi Virumaal armastatud söögikoht on huvitatud Võsul toidukäru käima lükkamisest. Oma uksed sulgeb üks eelmisel suvel avatud olnud toidukoht. Kerner tõdeb, et kõikumisi on toidukohtade arvus olnud, kuid pigem on toidukohtade arv olnud stabiilne või isegi suurenenud. "Kui mõni pidaja on ka tegutsemise lõpetanud, siis üldjuhul on uus tegija peagi asemele tulnud."