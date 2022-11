Lääne-Virumaa aasta ettevõte on Revin Grupp ⟩ Aasta ettevõttel oli kohe sündides marssalikepike põues

Kristjan Madisson alustas ehitusettevõttega Revin Grupp 11 aastat tagasi. Suures tehatahtmises ning siiras usus, et sellisele ettevõttele on Rakveres kohta ja seda on Virumaale vaja. “Tundsin paljusid ettevõtjaid, kes tollal valdkonnas toimetasid, aga tundus, et maakonnaülese mõjuga ettevõtteid meie valdkonnas pole või oli neid vähe. Põlesin seesmiselt, et seda on vaja muuta,” rääkis aina suuremaid töövõite nautiv ettevõtja.