Perefirma ForestPlus on end oma valdkonna tippu töötanud

Kui üks väike, vaid viie töötajaga perefirma võidab ridamisi mahukaid riigihankeid, siis see lihtsalt ei saa märkamata jääda. Rakveres Jaama puiesteel aia- ning metsatehnika müügi ja hooldusega tegelev ForestPlus on end üles töötanud valdkonnas, kus konkurente on jalaga segada.